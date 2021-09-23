Новые лаборатории откроются на базе СВФУ в рамках НОЦ "Север"

ЯКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Три новые лаборатории откроются в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) "Север". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

"Северо-Восточный федеральный университет победил в конкурсе Минобрнауки РФ среди НОЦ. Теперь в СВФУ начнут работу сразу три новые молодежные лаборатории. Каждая получит по 14 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В вузе уточнили, что субсидии из федерального бюджета на проведение исследований в рамках НОЦ "Север" получат шесть лабораторий из Якутии, три научных коллектива из числа победителей - из СВФУ. Все три лаборатории возглавляют исследователи не старше 39 лет.

"Уже с начала октября начнут работу лаборатории, которые будут заниматься вычислительными технологиями моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны, полимерными композитами для Севера и радиационными технологиями. Продолжительность проектов - три года", - уточнили в вузе.

НОЦ "Север: территория устойчивого развития" создан на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) для внедрения новых технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения. НОЦ "Север" объединяет пять дальневосточных регионов - Якутия, Сахалинская, Магаданская области, Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.