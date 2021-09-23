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Глава Марий Эл заявил, что доступность дошкольного образования к концу года достигнет 100%

Александр Евстифеев сообщил, что по нацпроекту "Образование" ввели в эксплуатацию пять школ

ТАСС, 23 сентября. Показатель доступности дошкольного образования в Марий Эл по итогам 2021 года должен достигнуть 100%, сообщил в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики Александр Евстифеев.

"Не было детских садов и школ. 15 детских садов мы открыли и три заканчиваем сейчас. По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100%", - сказал он.

Евстифеев отметил, что по национальному проекту "Образование" введены в эксплуатацию пять школ.

"Тридцать лет до этого не строили школы. И завершаем строительство сейчас еще двух школ", - добавил глава региона.

Национальный проект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий Эл
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