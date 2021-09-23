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Три молодежные лаборатории создадут на базе НОЦ в Белгородской области

Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня

ТАСС, 23 сентября. Молодежные лаборатории генного редактирования для биомедицины и ветеринарии, физико-химических методов исследования растений, перспективных материалов и технологий создадут по нацпроекту "Наука и университеты" в Белгородском государственном национальном исследовательском университете НИУ "БелГУ", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"НИУ "БелГУ", как интегратор белгородского НОЦ мирового уровня "Инновационные решения в АПК", получит финансирование на создание трех новых лабораторий - генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии, физико-химических методов исследования растений, а также перспективных материалов и технологий", - сказали в пресс-службе.

Университету будут направлены субсидии из федерального бюджета по нацпроекту "Наука и университеты". Как отметил руководитель объединенного центра генетических технологий вуза Алексей Дейкин, в числе работников новых лабораторий не менее 30% - студенты. В исследованиях задействуют студентов старших курсов, молодых перспективных ученых.

В лаборатории генетических технологий займутся развитием технологий для решения прикладных задач одного из проектов НОЦ по производству биологически-активных белков из молочной сыворотки. Специалисты лаборатории перспективных материалов, на разрабатываемые технологии которой объем предзаказа превысил 1 млрд руб., займутся работами по проекту комплексной переработки гипсосодержащих отходов.

"Третья молодежная лаборатория - физико-химических методов исследования растений - будет создана на базе НОЦ "Ботанический сад НИУ "БелГУ". Одним из основных направлений станет разработка общей методики основ технологии фиторекультивации (искусственного воссоздания плодородия почвы и растительного покрова - прим. ТАСС) техногенных зон и шламонакопителей (сооружений для размещения отходов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод, шламов, шлаков - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

Согласно нацпроекту "Наука и университеты", в России должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.

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