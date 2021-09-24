Цифровая платформа для образовательных учреждений появится в Архангельской области

ТАСС, 24 сентября. Министерство образования Архангельской области подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с компанией "Дневник.ру" для создания единой региональной образовательной платформы для детских садов, школ, заведений профессионального и дополнительного обучения Поморья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение заключено между министерством образования Поморья и компанией "Дневник.ру" - резидентом кластера информационных технологий фонда "Сколково". Ключевая цель создания платформы - содействие в работе по повышению качества образования: дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного", - говорится в сообщении.

Создание образовательного портала послужит целям, поставленным перед регионами федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Новая платформа соберет воедино информацию об оценках, расписании и домашнем задании. Здесь будут доступны чаты для общения и онлайн-тренажеры для проверки знаний. По оценкам властей, внедрение нового цифрового инструмента будет экономить до 30% рабочего времени педагогов, которое тратится на отчеты, а также поможет специалистам в сфере образования при принятии решений.

"Сегодня очевидна необходимость цифровой трансформации, в том числе и проектов, связанных с управлением большой сферой регионального образования. Оперативно получать информацию, а главное реагировать на нее с точки зрения принятия того или иного управленческого решения позволит новый проект", - приводит пресс-служба слова министра образования Архангельской области Олега Русинова.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.