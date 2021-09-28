В Приморье откроют первую программу по обучению самозанятых бьюти-бизнесу

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" Приморского края откроет обучающую программу для самозанятых, которые работают в бьюти-индустрии. Об этом ТАСС сообщил директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

"В Приморье зарегистрировано почти 20 тыс. самозанятых, большая часть из них - мастера индустрии красоты. Впервые они могут получить не только консультации по финансовым и юридическим вопросам в центре "Мой бизнес", но и пройти обучение, бесплатно повысить свой профессиональный уровень, пообщаться с федеральными экспертами, научиться развивать личный бренд. Мы планируем набрать на курс порядка 100 человек", - сказал Никифоров.

Эксперты российского уровня расскажут участникам программы "Трансформация отрасли. Индустрия красоты" о том, как открыть и успешно развивать собственный бизнес в индустрии красоты. В программу, которая начнется 12 октября, встроен обучающий блок, в котором с участниками будут работать действующие специалисты, признанные мастера парикмахерского дела, ногтевого дизайна и визажа.

Участники курса прослушают серию живых лекций и онлайн-вебинаров. После обучения мастера смогут систематизировать финансовую составляющую бизнеса, выявить причины возникновения творческих кризисов и пути их преодоления. Им помогут начать развитие личного бренда в социальных сетях и находить через эти площадки клиентов.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата.