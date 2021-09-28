В Архангельской области сдали первый в 2021 году объект по "дорожному" нацпроекту

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый в 2021 году дорожный объект - участок автодороги Тарасонаволоцкая - Кононовская - Дубровская в Устьянском районе - отремонтировали в Архангельской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации региона.

"Участок автодороги Тарасонаволоцкая - Кононовская - Дубровская в Устьянах стал первым из девяти региональных дорожных объектов, сданных в 2021 году в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", - говорится в сообщении.

Участок протяженностью более 11 км соединяет райцентр с несколькими населенными пунктами, а также ведет к социально значимому спортивному объекту - центру лыжного спорта "Малиновка". На дороге расчищены полосы отвода, заменены и отремонтированы восемь водопропускных труб, проведен комплекс работ по укреплению обочин, замене изношенного асфальтобетонного покрытия на новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлены металлические барьерные ограждения и обеспечена вся необходимая инфраструктура безопасности.

По нацпроекту на ремонт дорог области в 2021 году было направлено 4 млрд рублей, по распоряжению правительства РФ летом области было дополнительно выделено 700 млн рублей.