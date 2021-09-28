В Твери впервые провели реконструкцию молочной железы

ТАСС, 28 сентября. Врачи Тверского областного онкологического диспансера впервые провели высокотехнологичную операцию по реконструкции молочной железы с использованием протеза и тканей пациентки. Переход медучреждения на новый этап в развитии хирургии стал возможным в связи с закупкой современного оборудования по национальному проекту "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели первую высокотехнологичную реконструктивную операцию "Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом". <...> Операция является одним из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшем будущем спектр методик в диспансере будет расширен, это позволит применять индивидуальный подход к хирургическому лечению и реабилитации пациентов с раком молочной железы. Внедрение новых видов операций стало возможным благодаря поставкам современного оборудования по национальному проекту "Здравоохранение". "Подобное оснащение установлено лишь в трех-четырех федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Это дало возможность пациентам лечиться на своей территории, а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург", - приводит пресс-служба слова главного врача областного онкодиспансера Оксаны Комаровой.

Для областного онкодиспансера за последние два года закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры. До конца 2021 года предусмотрена поставка еще 27 единиц оборудования.

Онкодиспансер является основным профильным медучреждением Тверской области, ежегодно лечение в нем проходят более 10 тыс. человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тыс. операций. Ранее губернатор Игоря Руденя сообщал, что начиная с 2022 года, будут приобретены два аппарата лучевой терапии, мощность диспансера удвоится, в результате больше пациентов смогут получить высокотехнологичное лечение.

Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями является региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.