Первый школьный кванториум открыли в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый школьный технопарк "Кванториум" открыли в Архангельской области. Его создали в школе №77 города Архангельска, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В столице Поморья заработал первый школьный технопарк "Кванториум". Он создан в рамках масштабной работы по реализации национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Основные направления работы - моделирование и программирование квадрокоптеров, разработка интернет-сайтов, программирование, робототехника, электроника, технологии нейропрограммирования, энергетика, а также поддержка базовых программ по физике, химии и биологии. В технопарке будут заниматься 150 учащихся, в том числе и из других школ.

Часть оборудования кванториума будет задействована и в учебном процессе, в технопарке есть редкая для региона техника, например, конструкторы по робототехнике Vex. На создание первого школьного технопарка было выделено более 21 млн рублей, на них было закуплено оборудование и капитально отремонтировано здание.

Планируется, что в ближайшие три года в регионе будут созданы еще четыре школьных кванториума в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.