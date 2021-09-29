В Кабардино-Балкарии до конца года планируется ввести 60 объектов по нацпроектам

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство, реконструкция и ремонт более 90 объектов ведется в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках реализации национальных проектов. Из них до конца года планируется ввести в эксплуатацию 60, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на совещании в Нальчике по реализации национальных проектов в КБР.

По его словам, из реализуемых на сегодняшний день в республике проектов к категории социально значимых можно отнести шесть детских садов, четыре школы, 17 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях и 10 учреждений культуры. Доля заключенных контрактов составила 80%, кассовое исполнение - 64%. В текущем году необходимо ввести в эксплуатацию 89 объектов, из которых 29 уже введено.

"Для сентября это достаточно неплохие показатели, но заданный темп нужно сохранить, чтобы до конца года ввести в эксплуатацию все запланированные объекты", - сказал Чайка, призвав усилить работу региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Чайка также сообщил, что в КБР активно реализуется 41 региональный проект, по 27 из которых доведены годовые лимиты бюджетных обязательств в объеме 8 млрд рублей (6 млрд из них выделены из федерального бюджета). При этом более 85% этих средств направлено на выполнение региональных составляющих национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".