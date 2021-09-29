На Ставрополье 15 млрд рублей направят на развитие первичного звена здравоохранения

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае по профильной пятилетней программе составит более 15 млрд рублей. Средства на эти цели направят из федерального и краевого бюджетов, сообщила в среду пресс-служба краевого Минздрава.

"В целом на программу предполагается выделить более 15 млрд рублей, как из федерального, так и краевого бюджета. Реализация программы начата с января 2021 года, и уже в этом году предполагается построить 29 объектов здравоохранения и отремонтировать 118 структурных подразделений и медицинских учреждений Ставропольского края", - цитирует пресс-служба первого замминистра краевого здравоохранения Юрия Литвинова.

Советском округе Ставрополя по пятилетней программе развития первичного звена здравоохранения капитально отремонтируют три медучреждения. "Это участковая больница в селе Нины, больница в селе Солдато-Александровское и врачебная амбулатория селе Горькая Балка. В этих трех медучреждениях ремонта не было более 20 лет, поэтому очень своевременно появилась программа, благодаря которой мы сможем привести в надлежащий вид наши медучреждения", - приводятся в сообщении слова главврача Советской районной больницы Дмитрия Васильченко.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение". Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.