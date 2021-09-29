Более 200 млн рублей направят на модернизацию водовода в городе Ясный Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Оренбургская область получит из федерального бюджета более 200 млн рублей на реконструкцию водовода в Ясненском городском округе, что позволит улучшить качество питьевой воды для 15 тыс. жителей. Объект вошел в федеральный проект "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Система водоснабжения на востоке региона давно нуждается в модернизации. Участие в федеральных проектах, таких как "Чистая вода", позволяет проводить масштабное обновление коммунальной инфраструктуры и повышать качество предоставляемых коммунальных услуг. Теперь мы получим более 200 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию водовода в Ясном. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой более 15 тыс. жителей города. Благодарен Минстрою России за поддержку проектов, которые помогают сделать жизнь оренбуржцев комфортнее", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В настоящее время, по данным региональных властей, в Ясном уже реконструируется водовод протяженностью 8,91 км. Благодаря федеральному проекту регион получит на эти цели 204,6 млн рублей. Общая стоимость работ составит 214,2 млн рублей. Их планируется завершить 2021 году, уточнили в пресм-службе минстроя региона.

Комплексно решить проблемы водоснабжения в восточной части региона возможно за счет модернизации головной насосной станции Кумакского водозабора, отмечается в сообщении. На эти цели по поручению губернатора будут выделены дополнительные средства из областного бюджета.

"Это позволит решить застарелые проблемы с водоснабжением не только в Ясном, но и поселке Светлый и ЗАТО Комаровский, где в общей сложности проживают около 35 тыс. жителей. Все мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры находятся на контроле губернатора и регионального минстроя", - уточняется в сообщении.