Высокоточное диагностическое оборудование закупили для онкодиспансера Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Три гамма-детектора для высокоточной диагностики пораженных лимфоузлов закупили для краевого онкодиспансера на Ставрополье по нацпроекту "Здравоохранение". Подобное оборудование используют менее десятка российских медучреждений, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минздрава.

"Благодаря реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" арсенал хирургов Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера пополнился тремя высокотехнологичными гамма-детекторами стоимостью более 1 млн рублей. <…> Сейчас насчитывается около шести российских учреждений, применяющих гамма-детекторы, и наш краевой диспансер - один из них", - говорится в сообщении.

Прибор распознает подозрительные лимфоузлы, которые оперативно проверяют на наличие опухолевых клеток. Это позволяет сохранять здоровые лимфоузлы, ранее все они удалялись во время хирургического вмешательства при наличии онкопатологий. Оперативное исследование позволяет сокращать объем и время операции, длительность нахождения пациента в стационаре и восстановительный период.

Практика таких исследований считается общепризнанной в мире, отмечают в Минздраве Ставрополья. Один из первых в России подобных детекторов был закуплен краевым онкодиспансером в 2018 году, он оставался единственным в крае на протяжении нескольких лет.

"Риск его поломки вызывал опасения, мы ждали нового оборудования два года. Теперь гамма-детекторы могут применяться еще в двух отделениях - маммологическом и отделении опухолей головы и шеи", - приводятся в сообщении слова заведующего онкологическим отделением реконструктивной и пластической хирургии Эльбруса Байчорова.