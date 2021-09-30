Глава Ингушетии потребовал повысить качество строительства социальных объектов

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на потребовал повысить качество работ при строительстве социальных объектов в рамках госпрограмм и нацпроектов, реализуемых в регионе, сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания по координации работы по противодействию коррупции в республике.

"Наличие инфраструктуры, элементарных условий, качественного образования, здравоохранения, объектов, которые не разрушаются, словно карточные домики, через несколько лет, это основное ожидание и требование наших жителей, на которое они имеют полное право. Средства, которые выделяются по нацпроектам, осваиваются строго по назначению, и другого отношения к работе я не приемлю. Входить в положение чиновников я не буду. Я буду входить в положение жителей республики", - привели в пресс-службе слова Калиматова.

Как уточнили в пресс-службе, в этом году в рамках реализации государственных программ и национальных проектов на территории Ингушетии по линии республиканского Минстроя строится 42 объекта.

"Руководитель субъекта отметил, что на протяжении нескольких лет руководство сталкивается с проблемами некачественного строительства, назвал недавно возведенные объекты республиканского значения, но уже разрушающиеся или поврежденные из-за недобросовестного и непрофессионального подхода строителей, контролирующих органов и исполнительной власти субъекта", - добавили в пресс-службе.

На заседании также было отмечено, что для профилактики коррупционных проявлений на объектах ведется строительный и технический контроль в целях соблюдения проектных решений, сроков, требований нормативных документов, качества строительно-монтажных работ, соответствия стоимости строительства утвержденным проектам и сметам. Надзор осуществляется Федеральным центром строительного контроля и региональным Управлением капитального строительства.