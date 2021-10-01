В Ингушетии открыли первый Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открыли в Ингушетии в рамках нацпроекта "Образование", сообщила пресс-служба Минобрнауки региона.

"Сегодня в Ингушетии состоялось открытие первого Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр, создание которого велось в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", запущен на базе средней школы в Назрани", - говорится в сообщении.

Центр призван обеспечить повышение квалификации и адресную поддержку педагогов, а также оснащен аудиториями с компьютерной техникой, студией для записи цифрового контента, конференц-залом, оборудованным системой видео-конференц-связи.

"Современная школа требует постоянного совершенствования профессионального мастерства учителей. В центре созданы все условия для начала действительно непрерывного процесса улучшения профкомпетенций и повышения квалификации педагогов и управленческих кадров образовательных организаций региона", - передает пресс-служба слова замминистра образования и науки региона Заремы Падиевой.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.