Эксперт: опыт строительства приамурского путепровода над Транссибом можно тиражировать

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Практику строительства путепровода через Транссибирскую магистраль в районе поселка Новобурейский Амурской области по концессионному соглашению можно будет тиражировать на другие регионы России. Такое мнение высказал ТАСС директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

"Амурская область - это один из ключевых транзитных узлов, <…> мы видим, что в течение последнего периода времени очень сильно усилилась интенсивность движения составов грузовых и пассажирских именно по Транссибу, который пересекает много очень важных населенных пунктов - Белогорск, Серышево, Новобурейский [поселок]. <…> Сейчас разработана большая комплексная программа по строительству в Амурской области сразу нескольких путепроводов, по одному из них - Новобурейскому - мы сейчас заявились на субсидию федеральную и пробуем структурировать этот проект, как раз к концессионному соглашению. <…> Это может стать хорошей практикой потом для других регионов России", - сказал он в кулуарах VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

По его словам, на данный момент решается вопрос о заключении концессионного соглашения на строительство путепровода, соответствующая заявка уже направлена. Пузанов отметил, что власти рассчитывают после заключения соглашения за короткий период времени построить сеть путепроводов по всей Амурской области.

Всего в Амурской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланировано строительство трех путепроводов через Транссиб - возле поселков Новобурейский и Серышево, города Завитинска. Реализация проектов позволит сократить аварийность на железнодорожных переездах. Общий объем инвестиций составляет порядка 6 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

О конгрессе

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".