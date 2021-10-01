Оборудование стоимостью 70 млн рублей поступило в единственный на Камчатке онкодиспансер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Новое оборудование стоимостью около 70 млн рублей установили в единственном на Камчатке онкологическом диспансере в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Учреждение получило новый гамма-терапевтический аппарат для лучевой терапии SagiNova, который предназначен для радиотерапевтического лечения опухолевых патологий. Новое оборудование стоимостью более 70 млн рублей соответствует всем современным стандартам внутриполостного радиотерапевтического лечения и планируется к использованию для терапии женской репродуктивной системы и заболеваний ректальной области", - говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники радиотерапевтического отделения обучаются работе на новом оборудовании.