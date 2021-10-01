Новые очистные сооружения у Байкала в Бурятии начнут работать в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 1 октября. /ТАСС/. Строители возвели фундамент новых очистных сооружений у Байкала в селе Выдрино в Бурятии. Объект начнет работать в 2022 году, сообщили журналистам в пятницу в правительстве республики.

"Строительство идет по графику, выполнены фундаменты под все модульные сооружения. Общестроительные работы планируется завершить до конца октября. В ноябре ожидается поставка и установка блочно-модульной станции биологической очистки из Самары. Функционировать в полную силу очистные начнут в 2022 году", - сообщили в правительстве региона.

Сейчас в Выдрино функционирует старая станция 1977 года постройки, она не соответствует всем современным требованиям. Новый объект строится вблизи реки Снежной в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, он позволит улучшить экологическую ситуацию и обеспечить полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. По данным Минстроя Бурятии, стоимость проекта - около 96 млн рублей.

1 сентября президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний поговорил с одним из участников беседы, 10-летним учащимся из Бурятии. Мальчик сказал, что переживает за экологию Байкала, так как озеро загрязняется. Глава государства отметил, что "определенные решения на этот счет приняты, выделено финансирование для реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии", и пообещал проверить объемы этого финансирования и сроки выделения средств. Очистные в Выдрино - первые из 21 сооружения в Бурятии, которые помогут сохранить экологию озера Байкал.

На средства из федерального бюджета до 2024 года построят и реконструируют очистные также в Улан-Удэ и Северобайкальске, в поселках Ангоя, Кичера, Наушки, Селенгинск, Усть-Баргузин, Янчукан, в селах Гусиное Озеро и Баргузин. Также в Бичуре, Иволгинске, Истоке, Каменске, Новом Уояне, Сухой, Танхое, Тапхаре, Татаурово и на станции Таловка.

Обновление сети очистных сооружений на водосборной территории Байкала отвечает задачам национального проекта "Экология". Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.