Мэрия Новосибирска рассматривает две площадки для создания центра активного долголетия

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска рассматривает две площадки под строительство центра по оздоровлению и реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), где ежегодно смогут получать помощь более 10 тыс. человек. Реализация проекта планируется на условиях концессии, сообщила журналистам в пятницу начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.

В Новосибирской области проживают более 700 тыс. людей пожилого возраста. Сейчас им оказывают помощь более 90 врачей. К 2022 году количество врачей, оказывающих помощь пациентам старшего возраста, увеличится до 107, большинство из них будут работать в амбулаторных условиях, остальные - на базе стационаров. На территории области также продолжают работать более 500 специалистов, осуществляющих индивидуальный уход за наименее мобильными пожилыми людьми.

"У нас создано финансово-экономическое обоснование этого проекта, у нас существует визуализация, разработанная архитектурным объединением. Есть две площадки. У нас появилась еще одна площадка [под строительство], ее предлагает нам для реализации проекта представитель бизнеса. Есть два предполагаемых участника концессии, с которыми мы сейчас ведем работу", - сказала она, оценив инвестиции в проект в сумму более 500 млн рублей.

Планируется, что площадь центра составит 7,5 тыс. кв. м. В нем будет несколько площадок по уходу за пожилыми людьми и инвалидами - это площадки социально-медицинской реабилитации, временного проживания людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также площадка для временного проживания людей, которые способны к самообслуживанию. Также в центре будут работать программы по оздоровлению и реабилитации пациентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем и людей с онкологическими заболеваниями. Планируется, что ежегодно центр смогут посещать более 10 тыс. человек, ежедневно помощь смогут получать более 250 человек. Ранее сообщалось, что его строительство начнется в 2022 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проект, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.