В Уральском федеральном округе к 2025 году должны ликвидировать 11 свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Одиннадцать свалок, семь из которых находятся в Челябинской области, должны быть ликвидированы в регионах Уральского федерального округа (УрФО) до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу аппаратом полпредства.

"Полпред Владимир Якушев провел рабочее совещание по вопросу реализации федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" на территории Челябинской области. В регионе в срок до 2024 года должно быть ликвидировано семь свалок. На территории УрФО до конца 2024 года должно быть ликвидировано 11 свалок", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в числе ликвидируемых - одна из крупнейших в стране свалок, Челябинская. Площадь рекультивируемых земель на данной свалке составит 74 га. Полпред предложил Челябинской области помощь в организации взаимодействия с Минприроды для проработки различных вариантов финансирования ликвидаций свалок.

Согласно опубликованному паспорту национального проекта "Экология", всего в 2019-2024 годах федеральный проект "Чистая страна" (в рамках которого ликвидируются незаконные свалки и реабилитируется территория закрытых полигонов и опасных объектов) планируется направить 124,2 млрд рублей, в том числе почти 75,7 млрд рублей - из федерального бюджета, 48,5 млрд рублей - из консолидированных бюджетов регионов.