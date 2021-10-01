Дорогу, по которой возят в школу детей из пяти сел, отремонтировали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Дорогу, по которой школьный автобус ежедневно возит на занятия детей из нескольких сел, отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Принят в эксплуатацию после ремонта участок автодороги Пластинки-Дмитриевка-Дрязги в Усманском районе, этот отрезок не ремонтировали несколько десятилетий", - сказал Артамонов. Он отметил, что работа велась за счет средств нацпроекта "Безопасные качественные дороги", в общей сложности на ремонт дороги было направлено 41,6 млн рублей.

Глава региона особо отметил, что в поселке Дрязги дорога проходит прямо к школе, где учатся 220 детей из пяти сельских поселений. "Теперь возле учебного заведения - новый остановочный павильон, пешеходный переход и просторная разворотная площадка для школьного автобуса", - сказал Артамонов.

В пресс-службе администрации области пояснили, что в рамках ремонта на дороге была восстановлена кромка, частично снят старый асфальт и уложено два слоя нового асфальтобетона, укреплена щебнем обочина, обустроены съезды и примыкания, оборудованы автобусные остановки. "Также было обустроено 850 метров пешеходных дорожек", - отметили в пресс-службе.

Глава областной администрации напомнил, что приведение в порядок дорог является одним из приоритетов деятельности областной власти. "Большая работа в данном направлении выполнена, и многое еще предстоит сделать, каждый год мы стараемся увеличивать финансирование и наращивать темпы", - заключил он.