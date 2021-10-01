В КЧР начал работу первый технопарк "Кванториум"

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии (КЧР) детский технопарк "Кванториум" открылся в городе Черкесске по нацпроекту "Образование". В текущем учебном году обучение на базе пройдут не менее 100 школьников, сообщил мэр города Алексей Баскаев на своей странице в Instagram.

"Принял участие в открытии первого в республике стационарного школьного технопарка "Кванториум" при гимназии № 19. Благодаря федеральной программе "Современная школа" национального проекта "Образование", поддержке руководства Карачаево-Черкесии у ребят появились новые возможности для самореализации, повышения качества образования по многим предметам, а также по направлениям "промробо" и "гео/аэро". Это поможет в развитии творческого и креативного мышления", - написал Баскаев.

В текущем учебном году планируется обучение в "Кванториуме" не менее 100 детей с 4-х по 11-е классы. Кабинеты "Кванториума" будут оснащены высокотехнологичным современным оборудованием. На его базе созданы лаборатории по робототехнике, био-, гео- и аэромоделированию. В штате технопарка будут работать специалисты, прошедшие обучение по программам федерального оператора.

Деятельность школьного "Кванториума" расширит возможности ребят в освоении учебных предметов естественнонаучной и технологической направленностей, обеспечит проведение сложных экспериментов и интересных опытов в данной области, организацию проектной и исследовательской деятельности.

"И впредь продолжим работу по созданию комфортных условий для обучения детей. Это оснащение школ современным оборудованием, внедрение эффективных моделей образования, повышение квалификации педагогов", - добавил мэр Черкесска.