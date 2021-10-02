Более 20 детских технопарков "Кванториум" намерены создать в СКФО за три года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 20 детских технопарков "Кванториум" планируется создать в регионах Северо-Кавказского федерального округа за ближайшие три года, на это намерены направить более 441 млн рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

Так, согласно данным, приведенным в документе о распределении межбюджетного трансферта между субъектами РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, шесть "Кванториумов" планируется открыть в 2022 году в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье. На это планируется направить 127,37 млн рублей. В 2023 году 84,57 млн рублей - на четыре "Кванториума" в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. А в 2024 году планируется создать 11 объектов в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ставропольском крае, работы оцениваются в более чем 229,87 млн рублей.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.