Бесплатные курсы для персонала сферы туризма откроются в 2022 году по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Работники сферы туризма смогут проходить бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Система бесплатных курсов начнет работу в 2022 году, сообщила находящаяся с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарии руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи представителей туризма и индустрии гостеприимства КБР.

"В следующем году у нас будет система бесплатных курсов повышения квалификации именно для линейного персонала и специалистов, с которыми мы постоянно пересекаемся во время отдыха - это самые важные люди. От них зависит, насколько хорошо пройдет наш отпуск", - сказала она.

По ее словам, в рамках пилотного проекта на базе Казанского университета спорта и туризма планируется обучать топ-менеджеров индустрии гостеприимства. В рамках нацпроекта также будет создан Центр компетенций на базе Санкт-Петербургского госуниверситета, где будут разрабатываться практико-ориентированные программы. "За счет своих средств там будем обучать специалистов, а дальше выработанные новые программы будем распространять в вузы, которые обучают туристическим специальностям", - добавила Догузова.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство планирует направить на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей - из региональных средств. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.