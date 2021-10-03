В КЧР за три года по нацпроекту создадут более 1 тыс. мест в детских садах

ЧЕРКЕССК, 3 октября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии за три года намерены создать в 13 детских садах республики более 1 тыс. мест в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В Карачаево-Черкесии по итогам трех лет реализации национального проекта "Демография" и партийного проекта "Единой России" "Новая школа" будет создано 1 040 мест в 13 дошкольных учреждениях республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черкесске возведены ясельные корпуса к семи детским садам на 560 мест, что позволит закрыть очередность в детские сады для детей от полутора до трех лет. Шесть современных яслей на 80 мест были построены в Карачаевске, Абазинском, Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах. Все они будут введены в эксплуатацию до конца этого года, что позволит полностью ликвидировать очередность в детские сады региона. Всего в Карачаево-Черкесии за последние 10 лет построено и реконструировано более 60 детских садов.

В республике проживает более 38 тыс. детей дошкольного возраста. Услуги дошкольного образования оказываются в детских садах, в дошкольных образовательных группах и классах предшкольной подготовки при школах в формате "школа - детский сад", в центрах раннего развития ребенка.