На Сахалине за восемь лет отремонтировали почти 4 тыс. крыш, фасадов и инженерных сетей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области подвел предварительные итоги за восемь лет работы по реализации региональной программы. Всего за это время было капитально отремонтировано 3 898 объектов, большую часть которых составляют крыши, фасады и инженерные сети, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе фонда.

"За этот период всего отремонтировали 3 898 конструктивов, большая часть из которых представляет собой крыши, фасады и инженерные сети", - рассказали в пресс-службе.

По данным фонда, за восемь лет удалось обновить 1 175 крыш, 591 многоквартирный дом изменил свой внешний облик благодаря современным и качественным фасадным конструкциям. Специалисты отремонтировали 2 090 объектов инженерной сети, в том числе водо-, газо- и электроснабжение, водоотведение, отопление. Помимо того, провели работы в 27 подвалах, отремонтировали 14 фундаментов и один лифт.

Самое большое количество отремонтированных объектов пришлось на Южно-Сахалинск, Корсаковский, Углегорский, Холмский и Охинский районы на Сахалине, сообщили в пресс-службе.

Капитальный ремонт объектов в многоквартирных домах способствует в регионе достижению задач по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала он был рассчитан на 2019-2024 гг., но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Он включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".