Центры предпрофессиональной подготовки создадут на Камчатке в 28 школах

ТАСС, 4 октября. Власти Камчатки в 2022 году создадут центры предпрофессиональной подготовки для учеников 28 школ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В рамках совместной работы с корпорацией [ВЭБ.РФ] Министерство образования Камчатского края запустит проект по созданию многопрофильных центров предпрофессиональной подготовки на базе школ Петропавловска-Камчатского, Мильковского и Елизовского районов. Всего будут охвачены 28 образовательных учреждений. Заниматься в центрах смогут учащиеся шестых и восьмых классов, всего около 1700 человек. Планируется, что до конца этого года будет выполнена вся необходимая подготовка, и в 2022 году центры смогут приступить к отработке механизмов организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Цель проекта - сократить долю обучающихся, выбывающих из системы образования по окончании старших классов.

Предпрофессиональная подготовка школьников соответствует задачам национального проекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задача нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.