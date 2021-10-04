Более 40 модельных библиотек откроют до конца года в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Более 40 модельных библиотек планируется открыть до конца года в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по нацпроекту "Культура", что составляет более половины от созданных подобных учреждений за последние два года. Об этом сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Формат модельной библиотеки включает образовательные, культурные и коммуникационные центры. Книги и периодические издания располагаются в открытом доступе, посетители также могут пользоваться цифровыми копиями литературных памятников. Библиотеки получают современное оборудование, в том числе электронные книги, 3D-принтеры, VR-очки. В учреждениях используются автоматизированные системы поиска информации, внедряются станции самостоятельной книговыдачи и электронные читательские билеты, обеспечивается доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В Сибирском федеральном округе в рамках региональных проектов "Культурная среда" национального проекта "Культура" проводится модернизация сети муниципальных библиотек, направленная на создание условий для эффективной работы учреждений в цифровой среде и их интеграцию с глобальным информационным пространством. С 2019 по 2021 годы в округе созданы 74 модельные библиотеки, до конца этого года к посещению будут открыты еще 43", - говорится в сообщении.

За три года на создание библиотек из федерального бюджета выделено более 460 млн рублей. В 2021 году СФО дополнительно из резервного фонда правительства РФ получил 139 млн рублей на модернизацию и комплектование книжных фондов. Объем фондов в регионах вырос с 76,7 млн экземпляров в 2019 году до 85,4 млн в сентябре 2021 года. При этом число посещений муниципальных библиотек в округе выросло на 4,8% по сравнению с 2012 годом.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.