Лидерами по обработке отходов по итогам восьми месяцев 2021 года стали 10 регионов РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московская, Орловская, Калужская, Костромская, Астраханская, Рязанская, Саратовская области, Калмыкия, Адыгея и Ставропольский край стали лидерами по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) по итогам восьми месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Российский экологический оператор (РЭО).

"Российский экологический оператор подвел итоги за восемь месяцев 2021 года среди регионов РФ по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

Лидерами стали Московская и Орловская области с долей отходов, отправленных на обработку, в 100%, Калужская область - с 99%, Калмыкия - с 96,1%, Костромская область - с 92,8%, Адыгея - с 88,3%, Ставропольский край - с 87,1%, Астраханская область - с 83,3%, Рязанская область - с 79,8%, Саратовская область - с 79,4%.

"Национальная цель, которую обозначил президент РФ, - это сортировка 100% отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза к 2030 году. И одна из функций Российского экологического оператора - это оказание поддержки регионам в части выполнения данных показателей. В этом году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный займ. До конца года мы планируем проинвестировать 13 проектов на 6,2 млрд рублей в 11 субъектах РФ", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Он отметил, что в рамках проектов будут построены и модернизированы в том числе объекты по обработке ТКО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.