Около 390 млн рублей направят на улучшение водоснабжения в Удмуртии по нацпроекту

ТАСС, 4 октября. Почти 400 млн рублей направят на работы по улучшению водоснабжения населенных пунктов Удмуртии по проекту "Чистая вода". Речь идет в том числе о втором этапе создания системы группового водозабора в городе Можга, а также о закольцовке сетей в селе Октябрьский Завьяловского района, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook глава республиканского Минстроя Дмитрий Сурнин.

"Минстрой России одобрил заявку Удмуртии на финансирование в 2022 году строительства объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода". В следующем году будут продолжены работы по улучшению качества воды в Ижевске, Можге и поселке Новый. В следующем году прибавится еще один значимый объект - это закольцовка сетей водоснабжения в селе Октябрьский Завьяловского района, которая позволит улучшить качество водоснабжения населения поселка. Всего на эти цели планируется направить около 390 млн рублей", - написал Сурнин.

Он отметил, что в Ижевске появится объект для повторного использования промывных вод. В Можге реализуется второй этап создания системы группового водозабора. В поселке Новый будут прокладываться водопроводные сети в ту часть населенного пункта, где нет централизованного водоснабжения.

Параллельно власти проектируют объекты 2023 года. "Заявку на их финансирование необходимо сформировать до конца текущего года", - отметил министр.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.