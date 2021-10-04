Современный парк площадью более 50 тыс. кв. м откроется в чеченском городе Шали

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Строительство нового парка площадью более 50 тыс. кв. м. завершено в чеченском городе Шали в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Его открытие запланировано на 5 октября, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Общая площадь парка - свыше 50 тыс. кв. м. Территория спроектирована с учетом исторических особенностей местности. Парк разбит на зоны тихого и активного отдыха. На его территории имеются фуд-корты, торговые павильоны, амфитеатр, а самый центр украсили водная зона и мост.

Парк примет первых посетителей 5 октября", - отметили в пресс-службе.

Проект благоустройства парка в городе Шали выиграл в сентябре 2020 года федеральный грант на 100 млн рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые состоялся в 2018 году. За четыре года на суд жюри поступили почти 1,4 тыс. заявок, из которых были отобраны 400 проектов-победителей из 73 регионов страны. Все финалисты получили на благоустройство парков, скверов, набережных, площадей или улиц гранты на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Первоначально призовой фонд конкурса составлял 5 млрд рублей, осенью 2020 года было решено увеличить его вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".