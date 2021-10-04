В школах Ямала до 2024 года планируют открыть еще 29 "Точек роста"

ТАСС, 4 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют создать в школах региона еще 29 центров образования "Точка роста" до 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в этом учебном году ямальские власти открыли 10 "Точек роста", при этом в 2021 году в них появилось новое оборудование для изучения физики, химии и биологии.

"До 2024 года в округе запланировано создание еще 29 новых центров. В целом сеть ямальских "Точек роста" составит 84 объекта", - сказала собеседница агентства.

В центрах будет проходить обучение по нескольким направлениям - цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному.

Открытие центров образования проходит в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Первые "Точки роста" начали открываться на Ямале в 2019 году в школах сельской местности и в малых городах. Сейчас в округе действует уже 55 образовательных пространств.