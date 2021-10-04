Хвостохранилище Тырныаузского комбината рекультивируют в ноябре 2022 года

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Работы по рекультивации расположенного в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината идут в срок и завершатся в ноябре 2022 года. Площадь участка рекультивации составляет 3,6 га, сообщили журналистам в понедельник пресс-службе Минприроды региона.

"В рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" между ГКУ КБР "Дирекция по капстроительству природоохранных объектов", подведомственным Минприроды КБР, и ООО "Юг-Стройторг" был заключен контракт по рекультивации вышеуказанного объекта, предусматривающий завершение общего объема работ не позднее 30 ноября 2022 года. В настоящее время ООО "Юг-Стройторг" проводит работы технического этапа рекультивации сухого пляжа хвостохранилища без нарушений сроков контракта", - рассказали в пресс-службе.

Участок хвостохранилища расположен в Эльбрусском районе в селении Былым на расстоянии 2,7 км от западной его окраины. Для дальнейшего предотвращения эрозирования пляжа было принято решение о его рекультивации, с указанной целью разработали проект "Рекультивация сухого пляжа хвостохранилищаТырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (вторая очередь)" . Площадь участка рекультивации составляет 3,6 га.

Работы запланированы по контракту в два этапа - технический и биологический. Мероприятия по рекультивации сухого пляжа предусматривают изоляцию отходов, обеспечивающую полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, которое проживает за пределами санитарно-защитной зоны.

В 2001 году Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат полностью остановил работу. В хвостохранилище перестали поступать продукты отмывов руды, что привело к обмелению озера и как следствие увеличению сухого пляжа озера, на дне которого находились пылевидные элементы - отходы комбината, которые ветрами разносились на прилегающие пастбищные угодья и к населенному пункту Былым, тем самым загрязняя пастбища, атмосферный воздух и водные объекты прилегающей территории.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.