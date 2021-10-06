В Крыму по нацпроекту в 2022 году запланировали ремонт 153 км дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Крыма в 2022 году намерены отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" 153 км магистралей, сообщили в среду на сайте Минтранса региона.

"На 2022 год запланированы ремонты 17 объектов протяженностью 153 км и стоимостью 3,7 млрд рублей. На сегодня законтрактовано шесть объектов протяженностью 92 км на сумму 2,2 млрд рублей. До конца 2021 года по всем объектам приступим к выполнению работ", - приводятся в сообщении слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

За девять месяцев 2021 года Крым освоил 98% денежных ассигнований из 15 млрд рублей, выделенных на реализацию национальных проектов. В Южном федеральном округе по этому показателю республика занимает первое место, отмечается в сообщении.

"В 2021 году реализуется 22 объекта протяженностью 296 км и стоимостью 5,4 млрд рублей. Планируемый срок завершения всех работ - октябрь 2021 года", - сообщается на сайте.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.