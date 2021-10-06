Рекультивация свалки под Кировом позволит на 40% сократить занятую отходами площадь

КИРОВ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области по нацпроекту "Экология" начали рекультивацию свалки в городе Слободском под Кировом на год раньше намеченного срока. Это позволит сократить занимаемую отходами площадь на 40%, сообщили в среду на сайте областного правительства.

Свалка отходов эксплуатировалась 46 лет - с 1961 по 2007 год. Площадь свалки составляет 6,7 га, объем накопленных отходов - 266,58 тыс. кв. м. При этом недалеко от свалки находятся садовое товарищество и городская застройка.

"В рамках нацпроекта "Экология" в городе Слободском началась рекультивация свалки. Рекультивация свалки изначально была запланирована на 2022 год, однако региональному правительству удалось добиться того, чтобы работы начались уже в 2021 году, то есть на год раньше запланированного срока. Общая стоимость работ составит порядка 95 млн рублей. После ликвидации свалки [занятая отходами] площадь уменьшится примерно на 40%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время на объекте заработают две видеокамеры, благодаря которым можно будет в онлайн-режиме наблюдать за ходом выполнения работ. В этом году запланированы работы по формированию террикона отходов: подрядчик освободит часть территории, чтобы сформировать конус высотой почти 12 м. Этот этап работы планируют завершить до 1 декабря. После этого поверхность укроют многофункциональным защитным покрытием: газодренажным слоем из щебня, геотекстилем, мембраной, гидроматом, глинистой почвой и плодородным слоем грунта. Работы планируют выполнить в 2021-2022 годах.

Опыт аналогичных работ в области уже имеется. В прошлом году была рекультивирована крупная свалка в поселке Вахруши Слободского района. Далее планируются работы по рекультивации свалок в городах Кирове, Омутнинске, Лузе и Малмыже.