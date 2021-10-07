Минпросвещения: результаты реализации нацпроекта "Образование" заметны в школах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Результаты реализации нацпроекта "Образование" можно уже видеть в российских школах. Среди них - изменения в инфраструктуре, в программном подходе и многое другое, сообщила в четверг замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"2022 год - это уже не первый год реализации нацпроекта. И в общем результаты развития инфраструктуры, результаты изменения программного подхода можно наблюдать уже в школах рядом с домом. Это не картинки из буклетов, а обычные российские школы. Мы получаем школы с дополнительным оборудованием для того, чтобы традиционный учебный процесс усиливать и давать возможность использовать новые технологии на каждом уроке", - сказала она на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

По словам Васильевой, многое делается также для поддержки родителей российских школьников. "Мы видим новые условия для развития воспитания детей и поддержки их родителей. Это и консультационные пункты, и огромное число разных школьных и внешкольных активностей в рамках детских и молодежных организаций", - отметила она.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.