Адыгея досрочно завершит ремонт дорог, запланированный по нацпроекту на 2022 год

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. В Адыгее в ближайшее время завершат работы на последнем участке дорог, ремонт которых был внесен в план 2022 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом заявили журналистам в четверг в компании "Адыгеяавтодор".

Ранее сообщалось, что в Адыгее поставили задачу с опережением в один год отремонтировать запланированные на 2022 год дорожные работы. В 2020 году был полностью закрыт план 2021 года.

"Сейчас завершается ремонт последних участков - на подъезд к хутору Дьяков, его общая протяженность составляет 2 км. Дорожники производят замену покрытия, укрепляют обочины, устанавливают обновленные дорожные знаки. Объем вложений в ремонт этих участков превысил 20 млн рублей, на все дорожные работы установлена гарантия на пятилетний срок", - сказали в компании, уточнив, что работы завершат в ближайшее время.

Дети из Дьякова ежедневно добираются в среднюю школу №19 соседнего хутора Северо-Восточные Сады на школьном автобусе. После ремонта двух последних проблемных участков автодороги ежедневный маршрут школьного автобуса, как и всех транспортных средств хуторян, станет более безопасным и комфортным, добавили в "Адыгеяавтодор".

В 2021 году в Адыгее в рамках нацпроекта отремонтировали более 50 участков дорог, в текущем - 46 участков. В этом году с опережением графика завершена масштабная реконструкция дороги протяженностью 11,1 км от станицы Даховской к плато Лагонаки, необходимая Адыгее для развития туристической отрасли. Сейчас в регионе продолжается строительство нескольких крупных развязок, имеющих межрегиональное значение, возводится трасса в обход Майкопа, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканского центра.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.