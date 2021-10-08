Три мусоросортировочных комплекса модернизируют в Чувашии до конца 2026 года

ТАСС, 8 октября. Власти Чувашии реконструируют три мусоросортировочных комплекса до конца 2026 года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 5 октября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила, что региональные власти в десяти субъектах РФ ликвидируют до конца 2021 года 13 городских свалок. В их числе республики Татарстан и Чувашия, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Омская, Рязанская, Тверская, Тульская области и в Ставропольский край. По словам Абрамченко, экологический эффект от рекультивации этих свалок почувствуют более 1,2 млн человек.

"Вместо рекультивированных свалок и полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) согласно федеральной схеме обращения с ТКО до 2026 года планируется реконструкция трех мусоросортировочных комплексов. Они будут созданы в Батыревском районе, а также в городах Новочебоксарск и Чебоксары", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии уточнил, что в республике общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию от накопленного экологического ущерба, составит к концу 2024 года более 100 га.

"В Чувашии в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в 2021 году проводится рекультивация свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Канаше. Свалка расположена в 1,2 км восточнее Канаша на площади 85,6 тыс. кв. метров, из которых 55,6 тыс. кв. метров заняты отходами. Общий объем накопленных отходов составляет 434 тыс. куб. м высотой до 12 м", - добавил он.

По словам Николаева, в результате рекультивации на этом месте появится искусственный ландшафт, отвечающий экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В 2022 году планируется начать рекультивацию мусорного полигона в городе Ядрин. "Общая площадь свалки достигла 2 га, а объем свезенных за время существования отходов оценивается в 31 тыс. куб. м. На эти цели из федерального бюджета выделено более 36 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.

Работы по ликвидации мусорных полигонов в Чувашии ведутся по проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология". На данный момент в республике завершена рекультивация Пихтулинской свалки, а также свалок в селах Аликово и Яльчики. Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.