В Приморье с нового учебного года увеличат число бюджетных мест для среднего медперсонала

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Приморья увеличат количество бюджетных мест для обучения среднего медицинского персонала в колледжах. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения края Анастасия Худченко во время слушаний по проекту регионального бюджета на 2022 год.

"Мы предполагаем, что в 2022 году увеличим [число бюджетных мест в медицинских колледжах] уже на гораздо более существенное количество - на 240 мест только во Владивостоке. И у нас еще есть поручение [главы региона] Олега Николаевича [Кожемяко] об открытии филиала базового [медицинского] колледжа в Дальнегорске", - сказала Худченко, отметив, что филиал позволит готовить средний медперсонал на севере края.

Она добавила, что набор на бесплатное обучение в этом учебном году был увеличен на 50 мест. В 2022 году у Владивостокского базового медицинского колледжа появится дополнительное здание, на ремонт и оснащение которого направят около 100 млн рублей. Это позволит увеличить число бюджетников, обучающихся в нем, на 240 человек ежегодно.

Ликвидация дефицита медицинских кадров является одной из задач национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задачами проекта являются снижение показателей смертности населения, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год и оптимизация работы медучреждений.