Власти Вологодской области отремонтируют 34 моста до конца 2024 года

ВОЛОГДА, 11 октября. /ТАСС/. Дорожные службы Вологодской области проведут реконструкцию, капитальный и текущий ремонты 34 мостов и путепроводов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", на это региону выделено из федерального бюджета более 3,7 млрд рублей на 2022-2024 годы. Изначально планировалось привести в порядок 20 мостов за счет дополнительного федерального финансирования объем ремонтных работ возрастет в 1,7 раза, сообщил и. о. начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов.

"Изначально в перечень Вологодской области вошли 20 мостов и путепроводов, на сегодня их количество уточнено, согласованы с Росавтодором параметры по ремонту 34 мостов и путепроводов, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Ремонт будет проведен в 2022-2024 годах, на это выделено из федерального бюджета 3,757 млрд, в том числе в 2022 году - 460 млн рублей, в 2023 году - 1,2 млрд рублей, в 2024 году - свыше двух миллиардов рублей. В перечень включены 28 мостов на региональных трассах, четыре моста в Вологде и два - в Череповце", - сказал Максимов на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, приоритетом определены сооружения, которые находятся на автодорогах, где в рамках нацпроекта проводятся ремонты. Это мосты на таких крупных магистралях, как Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, к ремонту которой приступят в следующем году, а также на трассах Тотьма - Никольск, Илейкино - Шуйское и ряде других. В регионе заблаговременно начали вести работу по заключению контрактов. Подписаны контракты на ремонт трех из семи мостов, по четырем объектам намерены заключить контракты до апреля следующего года. Еще по 21 объекту готовится проектно-сметная документация.

"Дополнительные средства федерального бюджета на ремонт мостов и путепроводов - это долгожданный проект, на котором настаивали регионы России. Нас услышали, и регионам будет направлено 287 млрд рублей в рамках нацпроекта на ремонт мостов и путепроводов. Мы еще два года назад сформировали заявку на ремонт мостовых сооружений в нашем регионе. Выделенные Вологодской области на ближайшие три года более 3,7 млрд рублей - это колоссальная поддержка", - сказал губернатор Олег Кувшинников.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.