В Чечне до конца года проведут работы по лесоустройству на территории пяти лесничеств

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Работы по лесоустройству проведены в Чечне впервые за 40 лет в 6 лесничествах, до конца года планируется завершить мероприятия на территории еще пяти. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" все запланированные на 2020 год мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Это в том числе противопожарное обустройство лесов, улучшение санитарного и лесопатологического состояния лесов. Более того, впервые за последние 40 лет проведены работы по лесоустройству на территории 6 лесничеств, а в текущем году завершаются работы по лесоустройству в 5 лесничествах", - отметил премьер-министр чеченского правительства.

По его словам, приобретено 45 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также 355 единиц оборудования. Реализация всех мер позволила на землях лесного фонда не допустить ни одного лесного пожара.

"Общая площадь земель лесного фонда ЧР составляет 352,7 тыс. га. Для сохранения лесов необходимо проведение различных мероприятий, способствующих улучшению его состояния. За прошедший год в регионе проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 790 га", - добавил Хучиев.

Всего в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2021 году на реализацию предусмотренных мероприятий выделили 31,12 млн рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета, в том числе на увеличение площади лесовосстановления - 8,1 млн рублей. Главная цель проекта "Сохранение лесов" - обеспечение стопроцентного восстановления лесов на выбывающих площадях.