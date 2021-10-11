В КЧР за два года современным оборудованием оснастят более половины школ республики

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены оснастить 102 школы республики современным цифровым оборудованием до конца 2022 года в рамках нацпроекта "Образование", сообщили журналистам в Министерстве образования и науки КЧР.

"До конца 2022 года еще 102 образовательные организации будут обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды", - сообщили в министерстве.

Школы оснастят многофункциональными устройствами, ноутбуками для учителей, для управленческого персонала и для учеников. Перечень оборудования утвержден методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ, его использование позволит упростить реализацию образовательных программ. Образовательные учреждения также подключат к высокоскоростному интернету.

Ранее в региональном Минобрнауки сообщили, что до сентября 2020 года новым цифровым оборудованием были оснащены 77 школ, в 2019 году образовательных учреждений, которые получили цифровое оборудование по нацпроекту, было семь.

В 2021 году в школы Карачаево-Черкесии пошли свыше 54 тыс. детей, из них более 6,2 тыс. - первоклассники. Всего в республике насчитывается 176 школ и более 130 дошкольных образовательных организаций.