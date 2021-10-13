В 2022 году в Ингушетии планируют открыть восемь школ в рамках нацпроекта

МАГАС, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют открыть восемь новых школ в рамках нацпроекта "Образование" в 2022 году, что позволит создать более 5,5 тыс. дополнительных ученических мест, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В 2022 году в рамках реализации национального проекта "Образование" в республике планируется к вводу восемь общеобразовательных учреждений общей мощностью более 5,5 тыс. мест. А до конца 2021 года в регионе введут в эксплуатацию 14 школ, рассчитанных в общей сложности на 9,6 тыс. учеников. С начала года в рамках нацпроекта в республике уже открыты четыре школы по 720 посадочных мест каждая", - говорится в сообщении.

В рамках проекта "Демография" в регионе ведется строительство девяти детских садов на 1 950 мест. С начала в регионе уже запустили 15 детсадов на 3 200 детей.

"Также республика в 2021 году принимает участие в реализации двух федеральных проектов - "Современная школа" и "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование", на реализацию которых в общей сложности направлено более 60 миллионов рублей. В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" в текущем году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. А в проект "Успех каждого ребенка" включены несколько направлений по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в восьми школах, расположенных в сельской местности", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева сообщала ТАСС, что власти Ингушетии намерены к концу 2024 года решить вопрос двухсменного образования в регионе благодаря строительству школ по нацпроекту "Образование". Для этого региону необходимо строительство 34 новых образовательных учреждений.