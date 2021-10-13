Новосибирские власти увеличат средства на ремонт дорог на 3,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области по итогам 2021 года увеличат на 3,6 млрд рублей - до 21,2 млрд рублей - объем средств на ремонт и реконструкцию дорог по сравнению с прошлым годом. В нормативное состояние приведут 460,9 км, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

В Новосибирской области остро стоит проблема плохого качества автомобильных дорог, в особенности в региональном центре. Ранее Сибирский окружной информационный центр сообщал, что средняя готовность дорожных объектов в регионах Сибири, которые должны быть приведены до начала зимы в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), составляет 65% от плана на год. Также об отставании от планов в Новосибирской области в августе предостерегала Генпрокуратура РФ.

"На эти цели запланирован общий объем средств в размере 21,2 млрд рублей, в том числе по нацпроекту БКД - 5,1 млрд рублей. Это на 3,6 млрд рублей больше, чем в 2020 году, за счет увеличения финансирования из федерального бюджета в 2021 году на строительство мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской Новосибирска", - сказал он.

По словам Костылевского, в 2021 году запланировано отремонтировать, капитально отремонтировать и реконструировать с учетом дополнительных отчислений на эти цели из регионального и федерального бюджетов 460,9 км дорог, в том числе по нацпроекту БКД - 315,9 км. Это на 56,9 км больше, чем в 2020 году.

Министр добавил, что по состоянию на конец сентября в регионе введено 48 из 100 запланированных в нацпроекте объектов. На оставшихся 52 объектах работы завершаются, полный ввод планируется к 29 октября. Контрольный срок ввода по нацпроекту - 1 декабря.

"Имеющиеся отставания от графиков выполнения компенсируются ускоренными темпами работы подрядчиков, за которыми усилен контроль со стороны заказчиков и Минтранса Новосибирской области. Ввод объектов, их кассовое исполнение, а также достижение целей и показателей по итогам 2021 года будет обеспечено в полном объеме", - отметил Костылевский.

О ситуации с дорогами

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности "по состоянию дорог". Новосибирские власти приняли решение направить дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.