В Приморье открыли первый центр социализации детей с особыми потребностями

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для детей с особенными потребностями открыли в Приморье. Это первое такое учреждение в регионе, сообщается на сайте краевого правительства.

"Во Владивостоке открыли Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского края "Твой маяк". Появление учреждения призвано способствовать скорейшей социализации детей с особыми образовательными потребностями в обществе, способствовать их социальной защищенности и разрешению всевозможных проблем, затрагивающих их интересы. В штате центра насчитывается девять человек. С детьми, их родителями, опекунами и учителями готовы работать педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, психологи", - говорится в сообщении.

Начальник отдела охраны прав детей регионального министерства образования Евгения Бик отметила, что подобных центров в Приморье нет. "Его первоочередная задача - оказание помощи детям, которые испытывают трудности в обучении, усвоении общеобразовательной программы, социализации и развитии. Мы рассчитываем, что эта помощь будет очень эффективной и результативной, поскольку именно здесь сегодня сходятся наука и практика", - сказала Бик.

Центр открыт на базе Приморского краевого института развития образования. "Мы понимаем, что педагогам бывает очень тяжело работать с особенными детьми, и готовы и психологически, и методологически помогать им с этим справляться. Наша задача - научить их работать с такими детьми, чтобы они могли более качественно, профессионально заниматься своей деятельностью", - отметил и. о. ректора института Вячеслав Яглинский.

Создание центров поддержки людей с особенностями соответствует целям национального проекта "Демография", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.