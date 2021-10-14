В Новосибирской области построят и отремонтируют 19 объектов здравоохранения к 2025 году

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Амбулатории, поликлиники и здания стационаров построят и отремонтируют в Новосибирской области к 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в нее войдут 19 объектов, сообщил на заседании комитета по социальной политике заксобрания региона глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

В 2019 году в регионе, где высокий уровень заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, действовали более 900 фельдшерско-акушерских пунктов, порядка 110 врачебных амбулаторий, около 50 участковых и 30 районных больниц, в которых оказывалась медпомощь сельскому населению. Вместе с тем во многих малых населенных пунктах области медучреждения первичного звена здравоохранения отсутствуют.

"Какие объекты мы будем строить до 2025 года - это восемь врачебных амбулаторий, три новых поликлинических отделения, четыре поликлиники. И реконструкция - два станционара в Колыванской ЦРБ, и два здания поликлиники в Красноозерской ЦРБ, и того 19 объектов, которые попадают в программу строительства и реконструкции", - сказал Хальзов.

Он добавил, что сейчас в области ведется строительство амбулатории в поселке Верх-Тула, где также будет построена станция скорой помощи. "Мы понимали, что просто построить там амбулаторию было бы неправильно, необходимо также обеспечить доступность оказания скорой медицинской помощи, поэтому 157 млн рублей было выделено, и поэтому осуществляем сейчас параллельно со строительством амбулатории, строительство станции скорой медицинской помощи. Более того, мы обеспечим ее до конца года сразу несколькими новыми машинами скорой помощи", - пояснил Хальзов.

Он добавил, что, кроме строительства новых объектов здравоохранения по программе, планируется также проведение капитального ремонта, закупка медицинского оборудования и транспорта для доставки пациентов в учреждения первичного звена. Как сообщалось ранее, за пять лет на программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будет направлено около 11 млрд рублей, в ней примут участие 69 медорганизаций области.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", еще два федеральных проекта включены в национальный проект "Демография".