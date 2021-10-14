Сельскую школу искусств в КБР реконструируют до конца года впервые почти за 50 лет

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции Детской школы искусств имени Мухамеда Кипова в селении Нижний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарии завершат в декабре 2021 года. Здание реконструируют впервые почти за 50 лет по нацпроекту "Культура", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе района.

"Детская школа искусств имени Мухамеда Кипова является единственной сельской школой страны за всю историю, сумевшая стать победителем всероссийского конкурса "50 лучших школ России". Основное здание школы искусств 1973 года постройки. Старое здание нуждалось в капитальном ремонте, а также дополнительном расширении. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта "Культура", завершение работ запланировано на декабрь", - рассказал собеседник агентства.

На сегодняшний день возведены стены пристройки, параллельно ведется капитальный ремонт основного здания школы. Строители обновили инженерные сети, окна, стены, потолки и санузлы. В администрации пояснили, что из-за продолжительных дождей работа была приостановлена, однако подрядчик пообещал уложиться в сроки и сдать объект.

По проекту в новом здании предусмотрены восемь кабинетов, большой актовый зал, раздевалка и санузлы. Все кабинеты будут оснащены необходимым оборудованием для творческих занятий детей. На сегодняшний день в школе обучаются 205 человек. Занятия проходят по трем направлениям - хореографическому, художественному и вокальному.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.