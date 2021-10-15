На Ставрополье в 2021 году по нацпроектам достроят и реконструируют 15 объектов

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья до конца 2021 года завершат строительство и реконструкцию 14 объектов образования и один объект жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"До конца года планируется завершить строительство (реконструкцию) 15 социальных объектов, включая 14 объектов образования, один объект жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор потребовал от всех кураторов нацпроектов обеспечить жесткий контроль и четкое соблюдение графиков исполнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение года Ставрополье получило дополнительные федеральные средства на реализацию национальных проектов. Благодаря этим поступлениям и софинансированию из краевого бюджета общий объем средств, выделяемых на эту работу, увеличился на три млрд рублей и достиг 21 млрд рублей.

Сообщается, что на Ставрополье полностью реализован нацпроект "Производительность труда". Высокий темп исполнения зафиксирован в нацпроектах "Безопасные качественные дороги", "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура" и "Демография". В 2021 году завершено строительство вертолетной площадки в Ставрополе на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, трех детских садов в Георгиевске, Ставрополе, селе Ивановском Кочубеевского округа.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.