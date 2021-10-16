Участники акции "Сохраним лес" в КЧР высадят более 5 тыс. деревьев

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. саженцев деревьев высадят в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которая проводится по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии КЧР Даулет Ижаев.

"Лесопосадочный сезон 2021 года в Карачаево-Черкесии завершился в весенний период, однако с целью поддержки всероссийской акции "Сохраним лес" на землях лесного фонда, а также в парках, скверах, общественных территориях республики будут проведены высадки 5 750 саженцев различных пород деревьев. Всего посадки будут проведены на площади 11,6 га", - сказал Ижаев.

Он отметил, что в регионе акция проводится во второй половине октября - период лучших условий для посадки молодых деревьев. Посадка деревьев запланирована на 22 октября.

Ранее Ижаев рассказал, что в Карачаево-Черкесии досрочно выполнили 100% от запланированного на год объема работ по высадке леса в рамках нацпроекта "Экология". С начала года в республике проведено искусственное лесовосстановление на площади 3,9 га, содействие естественному лесовосстановлению - 32,1 га, агротехнический уход за лесными культурами - 42,1 га, дополнение лесных культур - 6,6 га, а также подготовлено 14 кг запаса лесных семян. В 2019-2020 гг. лесовосстановительные работы в Карачаево-Черкесии были проведены на территории свыше 150 га.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га, 30% территории республики занято лесами.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года было высажено более 82 млн деревьев, акция стала одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.