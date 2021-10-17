В Карачаево-Черкесии откроют 26 мастерских для практической подготовки учащихся

ЧЕРКЕССК, 17 октября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют до конца 2024 года по нацпроекту "Образование" создать 26 мастерских, где студенты техникумов и колледжей смогут проводить практические занятия. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" в профессиональных образовательных организациях Карачаево-Черкесии до конца 2024 года появятся 26 современных мастерских. Оснащение мастерских позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia", - сказала Кравченко.

Она отметила, что в соответствии с приоритетами развития российской экономики переоснащение и создание мастерских планируется по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера.

"Благодаря такой форме образования у студентов появится возможность изучать предметы не только в теории, но и в условиях, максимально приближенным к производственным. Такой подход дает возможность по окончании обучения выйти готовым к работе специалистом. Таким образом, повышается конкурентоспособность выпускников", - добавила Кравченко.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, в том числе за счет обновления среднего профессионального образования. В колледжах открывают мастерские по стандартам WorldSkills, оснащенные современным оборудованием для обучения.