Строительство ледового дворца в Улан-Удэ идет с отставанием от графика

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Нехватка рабочей силы приводит к отставанию от графика строительства ледового дворца в Улан-Удэ, возводимого по нацпроекту "Демография". Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолий Урбанов.

"В связи с пандемией у подрядной организации просто не хватает рабочих рук. Сегодня на объекте трудятся 83 человека, но и этого явно недостаточно. Поэтому есть отставание от графика по монолитным работам на третьем блоке, осталось залить два перекрытия. Чтобы уложиться в срок, подрядчик сейчас активно привлекает рабочую силу", - сообщил Урбанов.

Строительство в Улан-Удэ регионального центра по хоккею началось в 2020 году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Ранее планировалось, что проект будет завершен в декабре 2021 года. "На данный момент готово устройство электрических сетей, теплотрассы, ливневой канализации, завершается монтаж водопровода, сетей связи, вентиляции. Идут работы по внутренней отделке: оштукатуривание и шпатлевание стен, укладка керамогранитной плитки, также на территории производят благоустройство", - уточнили в пресс-службе УКС.

Стоимость проекта - около 1,5 млрд рублей, из них около 1,1 млрд рублей - средства из федерального бюджета, выделенные по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Остальные средства вкладывает частный инвестор - компания "Арена", с которой в 2019 году правительство Бурятии заключило концессионное соглашение. Концессионер берет на себя содержание и эксплуатацию ледового дворца на десять лет. Обязательное условие - выделение бесплатных часов для занятий детско-юношеских школ.

Объект возводится рядом с существующим физкультурно-спортивным комплексом. Ледовый дворец будет включать две арены: основную - 30х61 м и малую тренировочную - 20х45 м, где будут проводиться не только спортивные соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию, но и культурно-массовые мероприятия с вместимостью до 2 тыс. зрителей. Также в ледовом дворце будут расположены кафе, ресторан, фитнес-центр, хостел на 56 мест. Общая площадь будущего ледового дворца - более 25,2 тыс. кв. метров.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.